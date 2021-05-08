Путин: в России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

В России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Диалог двух лидеров состоялся в Москве. Путин заявил, что российские власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.

"Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - заявил президент.

Также на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, региональные проблемы безопасности, в том числе ситуация вокруг Афганистана.