09 Мая 2021
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Встреча с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин: в России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

В России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Диалог двух лидеров состоялся в Москве. Путин заявил, что российские власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.

"Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - заявил президент.

Встреча с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном(2021)|Фото: kremlin.ru

Также на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, региональные проблемы безопасности, в том числе ситуация вокруг Афганистана.

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Путин: в России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

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Теги: Эмомали Рахмон, Владимир Путин, встреча



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