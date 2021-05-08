Число отравившихся в кафе в Лабытнанги выросло до 33

Число отравившихся в кафе "Бургер Хаус" в Лабытнанги достигло 33, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Ранее ведомство сообщало о 25 пострадавших, из которых 17 госпитализированы, восемь - лечились амбулаторно. По новым данным амбулаторно лечатся 16 человек. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью – удовлетворительное. В числе пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях ребенок 2003 года рождения.

По факту отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

"Следователями выполнен необходимый объем неотложных следственных действий. Проведены осмотры мест происшествия, где реализовалась продукция, изготавливаемая в кафе. По изъятым образцам продукции назначены соответствующие исследования. Произведены выемки необходимых документов. Допрошены работники кафе, специалисты Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Все пострадавшие граждане признаны потерпевшими по уголовному делу", - говорится в сообщении.