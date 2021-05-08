09 Мая 2021
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Уралвагонзавод (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод славит фронтовиков и тружеников тыла

Уралвагонзавод (в составе концерна Уралвагонзавод входит в государственную корпорацию Ростех) принял участие во флешмобе ко Дню Победы. В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Волчанске, Нижнем Тагиле работники предприятий концерна УВЗ выстроились в предложение "9 мая. Весна. Победа. Вечная слава победителям. Помним".

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на площади возле главной проходной Уралвагонзавода, где свое почетное место занимает символ Великой Победы танк Т-34-85, заводчане составили слова "Вечная слава". В акции приняли участие профактив и члены молодежной организации УВЗ, работники "Уралкриомаша", УКБТМ и УКБВ (в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех). Большая часть держали в руках портреты тружеников тыла, которые в годы войны ковали Победу на Уральском танковом заводе №183 (ныне Уралвагонзавод). Их имена внесены в заводскую Книгу Почета, которая хранится в Выставочном комплексе Уралвагонзавода.

Подготовка к флешмобу заняла несколько дней. Организаторы заблаговременно расчертили буквы и отметили точки, на которые необходимо было выстроиться участникам. Собравшиеся внимательно разглядывали портреты ветеранов, а сотрудники музея рассказывали истории жизни тружеников тыла. Это и известная многим заводчанам Татьяна Бревнова. Под ее руководством подростки производили элементы топливной системы для «тридцатьчетверок». Бригаде Татьяны Бревновой первой было присвоено звание гвардейской фронтовой. Формовщица цеха мелкого стального литья Анна Кушнарюк, токарь инструментального цеха Андрей Панфилов и многие другие. Они перевыполняли сменные задания, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Кто-то искал среди портретов тружеников тыла работников своего цеха. После короткой репетиции дрон поднялся в небо и запечатлел флешмоб.

"Участники выстроились в слова "Вечная слава". Это словосочетание особенно символично, потому что пока существует Уралвагонзавод, память о людях, работавших здесь в годы войны, будет сохраняться и передаваться из поколения в поколение", - поделилась участница акции экскурсовод Выставочного комплекса Уралвагонзавода Светлана Неймышева.

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Уралвагонзавод славит фронтовиков и тружеников тыла

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Теги: Уралвагонзавод, День Победы, фронтовики, труженики тыла



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