В Кургане произошел взрыв в десятиэтажном доме

В Кургане, в десятиэтажном доме по ул. К. Мяготина, 83 произошел взрыв в квартире на восьмом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о происшествии поступило в 15.06 по местному времени.

"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит задымление без горения. С верхних этажей без применения специальных средств были эвакуированы восемь человек, по предварительным данным, есть пострадавший, явившийся причиной происшествия. В результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением произошел хлопок без последующего горения, но с сильным выделением дыма", - говорится в сообщении спасателей.

В квартире пострадавшего повреждены окна. Угрозы жильцам дома нет, эвакуированные вернулись в свои квартиры. Конструкции дома не повреждены. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений убыли в места постоянной дислокации.