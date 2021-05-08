08 Мая 2021
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане произошел взрыв в десятиэтажном доме

В Кургане, в десятиэтажном доме по ул. К. Мяготина, 83 произошел взрыв в квартире на восьмом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о происшествии поступило в 15.06 по местному времени.

"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит задымление без горения. С верхних этажей без применения специальных средств были эвакуированы восемь человек, по предварительным данным, есть пострадавший, явившийся причиной происшествия. В результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением произошел хлопок без последующего горения, но с сильным выделением дыма", - говорится в сообщении спасателей.

В квартире пострадавшего повреждены окна. Угрозы жильцам дома нет, эвакуированные вернулись в свои квартиры. Конструкции дома не повреждены. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений убыли в места постоянной дислокации.

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В Кургане произошел взрыв в десятиэтажном доме

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Теги: взрыв, десятиэтажка, эвакуация



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