В Челябинской области чиновники пожелали "здоровья и благополучия" умершему ветерану

В Челябинской области умершему ветерану Великой Отечественной войны Хадие Ясовеевне прислали поздравительную открытку к 9 мая, сообщает Mash.

В открытке ей пожелали "крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и мира в семье", а также "долгих лет" и "счастья".

Женщина, на имя которой пришла открытка, скончалась 15 января. Ее родственники возмутились и обратились к губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой.

В Минсоцзащиты сообщили, что инцидент произошел из-за технической ошибки: информация в системе не обновилась вовремя. Чиновники принесли свои извинения и пообещали в будущем такого не допускать.