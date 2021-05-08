08 Мая 2021
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открытка, умерший ветеран, 9 мая (2021) | Фото: Mash

В Челябинской области чиновники пожелали "здоровья и благополучия" умершему ветерану

В Челябинской области умершему ветерану Великой Отечественной войны Хадие Ясовеевне прислали поздравительную открытку к 9 мая, сообщает Mash.

В открытке ей пожелали "крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и мира в семье", а также "долгих лет" и "счастья".

Женщина, на имя которой пришла открытка, скончалась 15 января. Ее родственники возмутились и обратились к губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой.

открытка, умерший ветеран, 9 мая(2021)|Фото: Mash

В Минсоцзащиты сообщили, что инцидент произошел из-за технической ошибки: информация в системе не обновилась вовремя. Чиновники принесли свои извинения и пообещали в будущем такого не допускать.

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В Челябинской области чиновники пожелали "здоровья и благополучия" умершему ветерану

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Теги: открытка, умерший ветеран, 9 мая



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