Эксперт: Вашингтон стремится дестабилизировать ситуацию в Ливии

Ливийский эксперт Адель Хаттаб заявил, что Белый дом стремится дестабилизировать ситуацию в североафриканской стране для размещения своих баз.

В начале недели в Лондоне состоялась министерская встреча G7, в ходе которой участники обсуждали кризис в Ливии. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления подтвердил, что Штаты поддерживают все решения временной исполнительной власти, направленные на проведение национальных выборов в декабре 2021 года, а также вывод иностранных наемников.

«Это не первое заявление Блинкена о необходимости вывода иностранных войск из страны и подразделений ЛНА от линии соприкосновения в Сирте и Аль-Джуфре. В марте он встретился с главой Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой и союзниками Вашингтона по НАТО для обсуждения политической и военной ситуации в Ливии», — напомнил эксперт.

Адель Хаттаб также отметил апрельскую беседу госсекретаря США с министром иностранных дел Алжира Сабри Бугадем. Они подчеркнули важность двустороннего взаимопонимания в отношении ситуации в Сахеле и Северной Африке.

«Все это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой союзников и местных игроков, чтобы укрепить свои позиции в ливийском конфликте и нарушить существующий баланс для достижения личных интересов в регионе», — считает он.

Эксперт не исключил, что Пентагон стремится развернуть военную базу в районе Аль-Джуфры.

«Это даст американцам превосходство в воздухе по всей стране и значительно упростит логистические операции AFRICOM. А взятие под контроль Сирта, через который проходит прибрежная дорога, связывающая запад и восток страны, может обеспечить Соединенным Штатам решающую роль в развитии ливийского кризиса», — продолжил он.

Адель Хаттаб уточнил, что последние заявления Блинкена отражают стремление новой администрации США стать единственной силой, определяющей ход политического процесса в североафриканском государстве.

«Это не первый случай, когда американские амбиции ввергают Ливию в хаос гражданской войны, кровопролития и продолжающегося гуманитарного кризиса», — подытожил он.