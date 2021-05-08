На Камчатке пропал вертолет Ми-8

На Камчатке пропал вертолет Ми-2, выполнявший коммерческий рейс по маршруту аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Воздушное судно своевременно не вышло на связь. На борту находилось два человека и 200 кг груза.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР, ведомство проводит проверку по факту утраты связи с вертолетом. Следователи дадут оценку соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Спасатели Регионального поисково-спасательного бюро и работники предприятия, которому принадлежит пропавший вертолет с воздуха обследовали маршрут, по которому следовал Ми-2. Однако никаких результатов поиски не дали. Возобновить их планируется утром.