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Политика В бывшем СССР Украина
Алексей Гончаренко, одесса, 2 мая, дом профсоюзов (2015) | Фото:live-journal

Свидетели Одесской Хатыни рассказали в ООН о тех событиях

Бывший замначальника управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи и экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу, которые были свидетелями Одесской Хатыни и связанных с этим событий 2 мая 2014 года, выступили в ООН с рассказом о тех событиях. Заседание в Совбезе ООН по инициативе России называлось "Одесса спустя семь лет: неонацизм и насильственный национализм как двигатели украинского конфликта".
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По словам Фучеджи, в конце марта - начале апреля по просьбе губернатора Владимира Немировского в Одессу были завезены боевики "евромайдана" - якобы для охраны общественного порядка. Местные власти их опекали, обеспечивая всем необходимым. После этого в городе стали происходить стычки. Примерно 29 апреля в город приехал Андрей Парубий как новый глава СНБО для проведения тайного совещания с руководством силовых структур области. Парубий привез для боевиков бронежилеты. О зловещей роли Парубия ранее рассказывали другие свидетели тех событий: фактически он привез команду на убийство людей в Одессе с целью установления там диктатуры новой власти. На него даже было заведено несколько уголовных дел за вооружение и координацию боевиков, но все они и к чему не привели.

25 или 26 апреля Фучеджи вызвали к начальнику областного УВД. Когда он пришел, там были Алексей Гончаренко - будущий глава области и депутат Рады (на фото к материалу он на переднем плане перед горящим Домом профсоюзов) и Петр Порошенко, который, как уже все понимали, будет президентом.

"Я первый раз Порошенко видел. Поздоровался. Порошенко говорит: "Чего вы этих куликовцев не разгоните?" Я говорю: "У нас нет оснований. Мы с ними работаем. Они обещали до 5-го числа покинуть Куликово поле". Он говорит: "За деньги, за большие деньги разгоните", - рассказал Фучеджи, который тогда отказался это делать.

А 2 мая была спровоцирована стрельба, чтобы накалить страсти и вызвать столкновения. Фучеджи тоже был ранен и попал в больницу. Он отметил, что местные власти ничего не сделали, чтобы успокоить ситуацию.

Алексей Албу, который находился в горящем Доме профсоюзов, рассказал подробности той массовой казни. Он подчеркнул, что люди не просто сгорели или задохнулись.

"Люди погибали также от колотых и резаных ран, от того, что их добивали после того, как они выпрыгнули из горящего здания. В частности, так погибли мои друзья – депутат областного совета Вячеслав Маркин и активист нашей организации "Борьба" Андрей Бражевский. Их добили", – сообщил Албу.

Журналист Юрий Ткачев прокомментировал выступления Фучеджи и Албу. Он подтвердил, что людей действительно добивали.

"В городские больницы с Куликова поля и из Дома профсоюзов поступали люди с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, ножевыми ранениями и прочим", - написал он.

Напомним, по официальным данным, тогда погибли 49 человек, хотя, по некоторым данным, погибших было больше. Киевские власти за семь лет ничего не сделали для расследования этой страшной массовой казни, которую осуществили "свои" боевики-неонацисты.

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Свидетели Одесской Хатыни рассказали в ООН о тех событиях

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Теги: Украина, Одесса, Хатынь, 2 мая



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