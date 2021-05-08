Путин поздравил лидеров стран ближнего зарубежья и народы Грузии и Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", - говорится в обращении Путина.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.