08 Мая 2021
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Путин поздравил лидеров стран ближнего зарубежья и народы Грузии и Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", - говорится в обращении Путина.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

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Путин поздравил лидеров стран ближнего зарубежья и народы Грузии и Украины с Днем Победы

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Теги: Путин, поздравление, День Победы



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