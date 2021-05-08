08 Мая 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Первая репетиция Парада Победы на Красной площади (2010) | Фото: www.vesti.ru

В Москве задержали четырех человек, чуть не сорвавших репетицию парада Победы

В Москве четверо молодых людей попытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада.

Их задержали полицейские, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания - задержанные трое молодых людей из Москвы, среди них есть один несовершеннолетний, а также девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед тем, как их остановили правоохранители, они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

Началась доследственная проверка.

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В Москве задержали четырех человек, чуть не сорвавших репетицию парада Победы

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Теги: парад победы, репетиция, задержание



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