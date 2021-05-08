В СКР уточнили число отравившихся посетителей кафе в Лабытнанги

В следственном управлении СКР по Ямалу уточнили число отравившихся в кафе "Бургер Хаус". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, в инфекционное отделение горбольницы поступило 17 человек, в том числе ребенок 2003 года рождения.

Амбулаторно лечатся восемь человек. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Проводится доследственная проверка.

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

Ранее в СМИ прозвучала информация, о 52 пострадавших. Якобы все они заказали в кафе шаурму.