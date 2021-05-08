08 Мая 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
автодорога салехард-надым (2013) | Фото: Накануне.ru

По дороге Салехард - Надым пустят машины с социально-значимыми товарами

Власти Ямала запускают движение по дороге Салехард - Надым, закрытой ранее из-за того, что сложные участки трассы подмыло талыми водами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Впрочем, открыта трасса будет не для всех - на ней вводятся ограничения. Пока на месяц - с 12 мая по 12 июня на участке 1160-1190 км автодороги Надым-Салехард будет ограничено движение в связи с продолжением ремонтных работ.

Будет организован проезд для автомобилей с социально значимыми категориями товаров, сообщили в правительстве округа.

Напомним, движение по дороге закрывали 25 апреля. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения.

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По дороге Салехард - Надым пустят машины с социально-значимыми товарами

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Теги: Салехард-Надым, Дмитрий Артюхов, дорога, проезд, социально-значимые товары



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