Шашлыки вне закона: особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до конца весны

В Тюменской области до 31 мая продлен запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и травы на дачных и садовых участках. Также вне закона до конца весны остается готовка шашлыков и другой пищи на открытом огне, передает корреспондент Накануне.RU.

Постановление о продлении в регионе особого противопожарного режима подписал губернатор Александр Моор.

Также, согласно тексту документа, предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.

Леса в Тюменской области продолжают полыхать. Фотографии и видеозаписи задымленного города и лесных пожаров публикуют местные жители в соцсетях. Также сегодня стало известно, что мощный лесной пожар перебрался из Курганской области в Тюменскую.

По данным канала "ЧС Тюмень" пламя вспыхнуло недалеко от села Боровлянка. Там пожар потушили, но он успел юркнуть к соседям. Побороть его не так-то просто: огонь быстро распространяется по кронам деревьев, и с ним воюют уже третий день.

Спасатели на всякий перестраховались: подготовили транспорт и места временного размещения. Однако угрозы для жителей нет.