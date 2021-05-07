08 Мая 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила за четыре дня снизить цены на бензин

Губернатор Югры Наталья Комарова дала срочное поручение пересмотреть схему поставки нефтепродуктов в отдаленные территории автономного округа. Об этом Накануне.RU сообщили на портале "Открытый регион - Югра".

К главе региона обратилась обеспокоенная жительница Белоярского района. Она спросила Комарову о росте цен на бензин.

"По телевизору постоянно говорят и пишут в интернете про рост цен бензина, на биржах и в других городах его стоимость сильно выросла. Наш город привозит бензин в северном завозе. Не получится ли, что цена с нового завоза сильно вырастет на заправке? Можно как-то не допустить рост бензина значительно для жителей нашего района?"

Наталья Комарова отметила, что фиксирует поручение, за выполнением которого строго будет следить. По ее словам, схема завоза, которая используется сегодня, не учитывает вновь сложившиеся возможности.

"Мы закупаем ГСМ на конкурсе по цене выше, чем оно продается на других рынках. Очень срочно, не позднее чем через четыре дня, давайте определимся в схеме поставок", — подчеркнула глава региона.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поручила за четыре дня снизить цены на бензин

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Теги: бензин, цены, Наталья Комарова



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