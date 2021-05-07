08 Мая 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

На Ямале больше 50 человек отравились шаурмой: самому маленькому пострадавшему 10 лет

Прокуратура Ямала проводит проверку из-за отравления жителей Лабытнанги шаурмой в кафе "Бургер хаус", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры..

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным "КП-Ямал", общее число отравившихся составляет 52 человека. Среди пострадавших есть дети: самый маленький пациент в возрасте 10 лет. Пациенты находятся на лечении под капельницами.

Сообщается также, что руководитель кафе якобы сам закрыл кафе после жалоб и пригласил санврачей.

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На Ямале больше 50 человек отравились шаурмой: самому маленькому пострадавшему 10 лет

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Теги: отравление, шаурма, пострадавшие, прокуратура, Бургер хаус



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