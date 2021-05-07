08 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

"Я уверен, мы сможем сделать это". Байден рассчитывает на встречу с Путиным в июне

Американский президент Джо Байден уверен, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне этого года.
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Как пишет РИА Новости, журналисты в Белом доме задали главе Соединенных Штатов вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита в июне в ходе его первого европейского турне.

"Я уверен, что мы сможем сделать это. Но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - заявил Байден.

Напомним, администрация Джо Байдена предлагает Кремлю провести встречу президентов 15-16 июня. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности".

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"Я уверен, мы сможем сделать это". Байден рассчитывает на встречу с Путиным в июне

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Теги: Байден, Путин, встреча



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