"Я уверен, мы сможем сделать это". Байден рассчитывает на встречу с Путиным в июне

Американский президент Джо Байден уверен, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне этого года.

Как пишет РИА Новости, журналисты в Белом доме задали главе Соединенных Штатов вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита в июне в ходе его первого европейского турне.

"Я уверен, что мы сможем сделать это. Но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - заявил Байден.

Напомним, администрация Джо Байдена предлагает Кремлю провести встречу президентов 15-16 июня. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности".