08 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
остановка, ураган, ветер (2021) | Фото: perm.sledcom.ru

Сотрудников пермской мэрии подозревают в халатности из-за упавшей на женщину остановки

Следственный комитет Прикамья завершил процессуальную проверку из-за падения остановки на женщину. Возбуждено уголовное дело по статье халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Инцидент произошел 1 мая - когда в Перми бушевал ураганный ветер. Из-за крушения остановки пострадала 45-летняя женщина. Она была госпитализирована.

По версии следствия, павильон рухнул из-за халатности неустановленных должностных лиц департамента транспорта пермской мэрии при его ремонте и содержании.

"В настоящее время изъята интересующая следствие документация, проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор доказательств и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в сообщении.

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Сотрудников пермской мэрии подозревают в халатности из-за упавшей на женщину остановки

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Теги: ветер, остановка, падение деревьев, пострадавшая, женщина



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