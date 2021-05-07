Возле "Парка Сказов" на Среднем Урале нашли нелегальную свалку

На Среднем Урале природоохранная прокуратура проверяет информацию о несанкционированном захоронении отходов.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, незаконную свалку обнаружили в поселке Арамиль возле загородного культурно-развлекательного центра "Парк Сказов". К проверке привлечены специалисты "Центра экологического мониторинга и контроля". Экспертами будет установлен объем и виды лежащего там мусора.

Прокуроры намерены дать оценку соблюдения требований экологического законодательства об отходах производства и потребления. Также речь пойдет о сфере лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещении отходов I-IV классов опасности.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки прокуратура примет свои меры реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно свердловские экологи обнаружили использование мусорного полигона в Сысертском районе, который должен был быть закрыт еще в 2019 году.