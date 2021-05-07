Глава Екатеринбурга провел экскурсию по мэрии. "Самые смелые даже посидели в моем кресле"

Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел первую экскурсию по администрации города. Как сообщил градоначальник в своем Instagram, на нее пришли победители конкурса детских рисунков ко Дню Победы.

Помогал Орлову директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Начали мы экскурсию на улице. Рассказал о самых интересных фактах о здании администрации, потом переместились внутрь и поднялись на третий этаж, где стоят бюсты отцам-основателям Екатеринбурга. Там поведал нашу легенду – перед началом рабочего дня нужно потереть нос: либо Василию Татищеву (к успешному дню), либо Вильгельму де Геннину (к спокойному дню). И у сотрудников каждый раз создается дилемма, какой день себе выбрать, хотя, конечно, лучше, чтобы день был и успешным, и спокойным", - рассказал глава уральской столицы.

Затем он пригласил школьников в свой рабочий кабинет.

"Самые смелые даже посидели в моем кресле. Финальной точкой нашей экскурсии стал подъем на башню с часами, где все смогли сделать потрясающие фотографии Екатеринбурга – погода не подвела. Потом попили чай, подарил детям несколько презентов, среди которых самый главный – приглашение на парад Победы 9 мая", - добавил Алексей Орлов.

Мэр пообещал, что экскурсии по ратуше продолжатся – на них будут приглашать победителей олимпиад, спортивных соревнований и других городских конкурсов.

Напомним, в марте глава Екатеринбурга предложил открыть башню ратуши для горожан, а вид мэрии разместить на 5000-ной купюре.