07 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов, экскурсия по мэрии Екатеринбурга (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

Глава Екатеринбурга провел экскурсию по мэрии. "Самые смелые даже посидели в моем кресле"

Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел первую экскурсию по администрации города. Как сообщил градоначальник в своем Instagram, на нее пришли победители конкурса детских рисунков ко Дню Победы.

Помогал Орлову директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Начали мы экскурсию на улице. Рассказал о самых интересных фактах о здании администрации, потом переместились внутрь и поднялись на третий этаж, где стоят бюсты отцам-основателям Екатеринбурга. Там поведал нашу легенду – перед началом рабочего дня нужно потереть нос: либо Василию Татищеву (к успешному дню), либо Вильгельму де Геннину (к спокойному дню). И у сотрудников каждый раз создается дилемма, какой день себе выбрать, хотя, конечно, лучше, чтобы день был и успешным, и спокойным", - рассказал глава уральской столицы.

Алексей Орлов, экскурсия по мэрии Екатеринбурга(2021)|Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

Затем он пригласил школьников в свой рабочий кабинет.

"Самые смелые даже посидели в моем кресле. Финальной точкой нашей экскурсии стал подъем на башню с часами, где все смогли сделать потрясающие фотографии Екатеринбурга – погода не подвела. Потом попили чай, подарил детям несколько презентов, среди которых самый главный – приглашение на парад Победы 9 мая", - добавил Алексей Орлов.

Алексей Орлов, экскурсия по мэрии Екатеринбурга(2021)|Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

Мэр пообещал, что экскурсии по ратуше продолжатся – на них будут приглашать победителей олимпиад, спортивных соревнований и других городских конкурсов.

Напомним, в марте глава Екатеринбурга предложил открыть башню ратуши для горожан, а вид мэрии разместить на 5000-ной купюре.

Алексей Орлов, экскурсия по мэрии Екатеринбурга(2021)|Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

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Глава Екатеринбурга провел экскурсию по мэрии. "Самые смелые даже посидели в моем кресле"

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Теги: Орлов, мэрия, экскурсия, Екатеринбург



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