Доходы губернатора Ямала продолжают падать

Доходы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова продолжают падать второй год подряд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, доход главы региона составил 25,2 млн руб. В 2020 г. губернатор декларировал 30,7 млн руб. А в 2019 г. и вовсе 64,9 млн руб.

Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 "квадратов" и легковой автомобиль "Ауди". Вместе с супругой губернатор пользуется служебной квартирой в 72 кв. м. Нового имущества, согласно налоговой декларации, глава региона не приобрел.

Доход вице-губернатора Ирины Соколовой составил 25,2 млн руб., годом ранее ее доходы составляли 25,7 млн руб. Чиновнице по-прежнему принадлежит квартира 137,5 "квадратов", одна вторая доли в квартире 364,1 кв. м.

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин задекларировал 20,2 млн руб., ему принадлежит земельный участок 1 366 "квадратов", жилой дом в 306 кв. м, треть доли в квартире 48,4 кв. м и легковой автомобиль. Заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова задекларировала 24,5 млн руб., два земельных участка (1 358 и 2 458 "квадратов"), два жилых дома (622,7 и 608,9 "квадратов") и квартиру 74,2 кв. м.

Заместитель губернатора, директор департамента внешних связей Александр Мажаров задекларировал 29,9 млн руб., а также три земельных участка 2 000, 1 400 и 374 кв. м., а также два жилых дома (229,5 и 44,7 кв. м), четыре квартиры (70,1, 74,9, 116,9 и 64,6 кв. м), гараж (17,6 кв. м) и нежилое помещение (12 кв. м). В собственности Александра Мажарова – три легковых автомобиля.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора Ямала Сергей Карасев задекларировал 16,9 млн руб, четыре квартиры (39, 33,3, 75,1 и 71,1 м2) и мотоцикл. Замгубернатора Татьяна Бучкова задекларировала 15,8 млн руб. квартиру 100,4 кв. м и машиноместо, замгубернатора Аркадий Бессонов задекларировал 18,1 млн руб., половину квартиры площадью 74,2 кв. м, нежилое помещение и гараж. Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Ямала Ирина Новоселова (назначена в феврале 2021 года) задекларировала 8,5 млн руб., квартиру (48,5 кв. м), половину земельного участка 711 кв. м.