Фильмы о подвигах: в Екатеринбурге проходит кинофестиваль «Герои большой страны»

В заключительный день первого российского молодежного фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны», который стартовал 5 мая в Екатеринбурге, будет организован бесплатный показ исторического фильма «Ржев».

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Ржев», вышедший на экраны российских кинотеатров в декабре 2019 года, – одна из современных картин, посвященных подвигам красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета фильма истории солдат, воевавших в 1942-1943 годы на Ржевско-Вяземском выступе. Кино было снято по повести «Искупить кровью» фронтовика Вячеслава Кондратьева по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, дед которого воевал под Ржевом. Кинокартина «Ржев» получила признание не только российского зрителя, но и зарубежного: в Испании она удостоилась Гран-при на SOL Russian Film Festival.

Гости екатеринбургского кинофестиваля смогут увидеть фильм уже завтра, 8 мая. В этот же день на суд зрителей будет представлена и другая картина о тверской земле в годы Великой Отечественной войны – документальный фильм «Ржев. Прививка от войны» Алексея Никулина и Виктора Чуняева.

Всего в шорт-листе кинофестиваля 40 работ. «Зоя», «Герой», «Собибор», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Доктор Лиза», «Рубеж», «Подольские курсанты», «Шугалей» – эти названия знакомы многим российским зрителям. Все перечисленные картины рассказывают о настоящих людях и их непростых судьбах, героях былых времен и наших соотечественниках, таких как глава фонда помощи Елизавета Глинка или социолог Максим Шугалей, который около полутора лет провел в качестве заложника в тюрьме Ливии. Фестиваль призван поддержать производство и распространение игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов на тему героизма. Он проводится по инициативе правительства Свердловской области. Поддерживают проект Министерство обороны РФ, ВТРК, Национальный благотворительный фонд, Свердловская киностудия и Фонд развития культуры и кинематографии «Страна».

Основные номинации фестиваля: «Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких», «Герои вооруженных сил», Стальной характер», «Герои в погонах», «Герои России. Бессмертно». В номинации «Богатыри» будут отмечены лучшие сценаристы. Специальные номинации также предусмотрены для режиссеров, актеров, операторов, за лучший игровой фильм или сериал, лучший документальный фильм, ТВ-программу или интернет-проект. Еще один приз достанется создателю путеводного образа для молодежи. Каждый победитель фестиваля станет обладателем одной из 17 статуэток с большой золотой звездой.

Помимо открытых кинопоказов фильмов о героизме, программа фестиваля включает мастер-классы и мотивирующие встречи с лидерами мнений, популярными блогерами, экспертами кино и медиа, актерами, именитыми спортсменами, писателями и путешественниками