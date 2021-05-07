На Украине бывший боевик зарезал человека

На Украине 24-летний бывший боевик Андрей Пекельный обвиняется в убийстве своего сверстника. Трагедия произошла на Пасху в Тернопольской области.

Конфликт случился после драки на дискотеке. Пекельный нанес жертве ножевые ранения. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом. Вероятность, что боевика снова "отмажут" от убийства, довольно высока. Недавно "отмазали" "правосека" Сергея Стерненко от убийства, хотя уже был вынесен обвинительный приговор - 7 лет лишения свободы. В апреле его отправили под домашний арест.

МВД, которое возглавляет Арсен Аваков (по мнению многих экспертов, он покровительствует части боевиков и неонацистов), стало на сторону Пекельного и заявило, что тот всего лишь защищался, пытаясь даже избежать конфликта. Аваков выступил даже против подозрения Пекельному и открыто стал на его сторону.

"Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее", - написал он, имея в виду жизнь экс-боевика (очевидно, погибший его не интересует).

По словам Авакова, нападавшие вторглись на территорию его домовладения, и тот вынужденно применил самообороону. Намек более чем понятен - дело на Пекельного Аваков попытается вовсе закрыть. Адвокат тоже заявил, что дело постараются полностью замять.

По версии знакомых погибшего, ему еще на дискотеке экс-боевик разбил нос и губу, и тот пошел с друзьями "разбираться" к нему домой. Тогда Пекельный вышел с ножом и пырнул жертву. То есть версии обеих сторон практически совпадают и различаются лишь толкованием: сторонники боевиков считают, что они имеют право при первом же случае убить, и это должно сойти с рук за их "заслуги". Другие не признают таких привилегий и основываются на том, что для всех граждан закон должен быть один.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ выступила в поддержку своего бывшего боевика, охарактеризовав его как примерного "защитника Украины". В условиях Украины обвинительный приговор бывшему "атошнику" даже за убийство человека крайне маловероятен. Возможно, поэтому все пятеро, которые пришли с погибшим на разборки и проходящие свидетелями по делу, отказываются давать показания.