В Германии заявили об ослаблении "третьей волны" коронавируса

В Германии удалось взять под контроль распространение "третьей волны" коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Третья волна, судя по всему, теряет силу", - приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

Министр признал, что темпы распространения инфекции все еще высокие и падают с разной скоростью. В пятницу в Германии сообщили о выявлении за сутки более 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Неделю назад этот показатель превышал 27,5 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от коронавируса начнут действовать на всей территории Евросоюза уже со второй половины июня.