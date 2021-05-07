07 Мая 2021
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Общество За рубежом
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия (2011) | Фото: Накануне.RU

В Германии заявили об ослаблении "третьей волны" коронавируса

В Германии удалось взять под контроль распространение "третьей волны" коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
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"Третья волна, судя по всему, теряет силу", - приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

Министр признал, что темпы распространения инфекции все еще высокие и падают с разной скоростью. В пятницу в Германии сообщили о выявлении за сутки более 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Неделю назад этот показатель превышал 27,5 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от коронавируса начнут действовать на всей территории Евросоюза уже со второй половины июня.

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В Германии заявили об ослаблении "третьей волны" коронавируса

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Теги: Германия, коронавирус, третья волна, ЕС



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