На выставке о Николае Кузнецове в Екатеринбурге покажут рассекреченные письма разведчика

В историческом парке "Россия – моя история" в Екатеринбурге откроется новая экспозиция, посвященная уральскому разведчику, который стал настоящей легендой во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, проект "Николай Кузнецов. Человек-легенда" раскроет личность сотрудника внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Экспозиция станет глубже с точки зрения не только исторических знаний и документальных свидетельств, но и мультимедийных технологий. Современные световые, звуковые и VR-технологии станут основой погружения в рассказ о герое и его военном пути. Кроме этого, специально для выставки было рассекречено несколько писем Николая Кузнецова, в том числе, его письмо 1942 года к брату – Виктору Кузнецову.

"Новый формат выставки не оставит равнодушным никого. Авторы художественной концепции смогли найти новый фокус, который сделает легендарного разведчика более интересным для молодой аудитории. Потрясающие инсталляции игрового восприятия, технология "лукинг гласc", трехмерное изображение, голографический театр полностью погрузят посетителей в постоянный диалог с разведчиком", - пообещала директор исторического парка "Россия – моя история" Наталья Прошина.

Открытие проекта приурочено ко Дню Победы, а его создание взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский.

Для посетителей выставка в музее "Россия – моя история" откроется с 10 мая, а трансляцию торжественного открытия с участием учредителей Фонда и приглашенных звезд можно посмотреть 9 мая в 16.00 по этой ссылке.

Стоит отметить, что первая экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают", подготовленная к 75-летию Великой Победы при поддержке РМК, станет частью постоянной экспозиции в московском парке на ВДНХ. Ее открытие запланировано на июль.