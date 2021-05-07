На выставке о Николае Кузнецове в Екатеринбурге покажут рассекреченные письма разведчика

07 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Новый шаг к "ковид-паспортам"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На выставке о Николае Кузнецове в Екатеринбурге покажут рассекреченные письма разведчика

В историческом парке "Россия – моя история" в Екатеринбурге откроется новая экспозиция, посвященная уральскому разведчику, который стал настоящей легендой во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, проект "Николай Кузнецов. Человек-легенда" раскроет личность сотрудника внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Экспозиция станет глубже с точки зрения не только исторических знаний и документальных свидетельств, но и мультимедийных технологий. Современные световые, звуковые и VR-технологии станут основой погружения в рассказ о герое и его военном пути. Кроме этого, специально для выставки было рассекречено несколько писем Николая Кузнецова, в том числе, его письмо 1942 года к брату – Виктору Кузнецову.

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Новый формат выставки не оставит равнодушным никого. Авторы художественной концепции смогли найти новый фокус, который сделает легендарного разведчика более интересным для молодой аудитории. Потрясающие инсталляции игрового восприятия, технология "лукинг гласc", трехмерное изображение, голографический театр полностью погрузят посетителей в постоянный диалог с разведчиком", - пообещала директор исторического парка "Россия – моя история" Наталья Прошина.

Открытие проекта приурочено ко Дню Победы, а его создание взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский.

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Для посетителей выставка в музее "Россия – моя история" откроется с 10 мая, а трансляцию торжественного открытия с участием учредителей Фонда и приглашенных звезд можно посмотреть 9 мая в 16.00 по этой ссылке.

Стоит отметить, что первая экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают", подготовленная к 75-летию Великой Победы при поддержке РМК, станет частью постоянной экспозиции в московском парке на ВДНХ. Ее открытие запланировано на июль.

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На выставке о Николае Кузнецове в Екатеринбурге покажут рассекреченные письма разведчика

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Кузнецов, выставка, письма, разведчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети