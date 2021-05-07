07 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый в убийстве блогерши (2021) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале задержан муж убитой бьюти-блогера. Он во всем сознался

На Среднем Урале задержан мужчина, обвиняемый в расправе над собственной женой. Убитой оказалась местная бьюти-блогер.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось еще 5 апреля в частном доме на территории товарищества собственников недвижимости "Первомайский парк". 33-летний мужчина вступил в конфликт со своей 28-летней супругой и задушил ее руками, отчего та скончалась на месте.

Спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, убийца спрятал тело в лесном массиве на территории Сысертского района, где 16 апреля оно случайно было обнаружено гражданином, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Некоторое время личность женщины оставалась неустановленной, поскольку каких-либо сведений о ее исчезновении не поступало. Однако 30 апреля в территориальный отдел полиции обратился ее муж с заявлением о пропаже супруги.

Сопоставив все имеющиеся факты, следователи СКР и оперативники полиции пришли к выводу, что обнаруженная погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей женой. Мужчину самого проверили на причастность к убийству, в итоге он дал признательные показания.

Сегодня суд отправил его под стражу. Расследование дела продолжается.

подозреваемый в убийстве блогерши(2021)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

По данным СМИ, убитой женщиной оказалась Кристина Журавлева, которая была известна как бьюти-блогер. У нее насчитывалось 57 тысяч подписчиков в Instagram.

Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный в поле зрения полицейских ранее не попадал и судимостей не имеет.

"Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде. При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия. Было назначено гистологическое исследование, в том числе, на предмет употребления погибшей запрещенных средств", - рассказал полковник Горелых.

подозреваемый в убийстве блогерши(2021)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, после убийства глава семьи обратился в дежурную часть территориального ОВД и сделал заявление о таинственном исчезновении своей "второй половинки". Сыщики уголовного розыска отработали показания мужчины на современном детекторе лжи (полиграфе).

"Осознав, что избежать наказания не удастся, кавалер раскаялся в содеянном и дал представителям МВД признательные показания. Над раскрытием этого хоть и бытового, но резонансного преступления, работала группа опытных оперуполномоченных уголовного розыска ОВД Сысерти под руководством полковника полиции Александра Глущенко, руководителя районного отдела Следственного комитета Михаила Минина и опытного следователя СКР Дарьи Вашевой", - добавил Валерий Горелых.

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На Среднем Урале задержан муж убитой бьюти-блогера. Он во всем сознался

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Теги: блогер, убийство, задержанный, полиция, СКР



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