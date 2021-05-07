Депутат ГД: База ВМФ РФ в Судане оградит Москву от сумасбродства других стран

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя растиражированные прозападными изданиями статьи о «разрыве» соглашения между Россией и Суданом о строительстве военной базы на берегу Красного моря, призвал опираться на официальные заявления представителей министерств, в том числе МО РФ, а не СМИ.

Ранее телеканал Al Arabiya и агентство Bloomberg распространили информацию, что Москва и Хартум якобы приостановили возведение пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в Порт-Судане.

Посольство РФ в Хартуме опровергло такие утверждения и подчеркнуло, что местные власти не направляли дипведомству подобных уведомлений. Кроме того, соглашение вступит в силу только после ратификации Россией и Суданом, а сейчас статьи с ложными данными лишь вредят традиционно дружественному диалогу Москвы с Хартумом.

«Поэтому нам, чтобы не зависеть от сумасбродства тех или иных управляемых извне руководителей тех или иных стран приходится вести соответствующие переговоры. Единственная страна, которой это мешает, это США», — отметил Александр Шерин.

Минобороны РФ подписало соглашение о строительстве опорного пункта на берегу Красного моря в декабре 2020 года. Депутат ГД согласился, что геополитические интересы РФ как великой морской державы не отстоять без пунктов материально-технического обеспечения, в том числе и в Африке.

«Существуют пункты или планируется строительство для того, чтобы наши военные корабли могли заходить для дозаправки, технического обслуживания, чтобы у нас не было таких ситуаций, когда то или иное государство вопреки всем международным нормам и правилам, в одностороннем порядке просто не дает разрешение на вход в ее бухту российского корабля, любого», — завершил Александр Шерин.