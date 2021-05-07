Депутат ГД: База ВМФ РФ в Судане оградит Москву от сумасбродства других стран

07 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Новый шаг к "ковид-паспортам"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом Москва
день ВМФ (2016) | Фото:Накануне.RU

Депутат ГД: База ВМФ РФ в Судане оградит Москву от сумасбродства других стран

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя растиражированные прозападными изданиями статьи о «разрыве» соглашения между Россией и Суданом о строительстве военной базы на берегу Красного моря, призвал опираться на официальные заявления представителей министерств, в том числе МО РФ, а не СМИ.

Ранее телеканал Al Arabiya и агентство Bloomberg распространили информацию, что Москва и Хартум якобы приостановили возведение пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в Порт-Судане.

Посольство РФ в Хартуме опровергло такие утверждения и подчеркнуло, что местные власти не направляли дипведомству подобных уведомлений. Кроме того, соглашение вступит в силу только после ратификации Россией и Суданом, а сейчас статьи с ложными данными лишь вредят традиционно дружественному диалогу Москвы с Хартумом.

«Поэтому нам, чтобы не зависеть от сумасбродства тех или иных управляемых извне руководителей тех или иных стран приходится вести соответствующие переговоры. Единственная страна, которой это мешает, это США», — отметил Александр Шерин.

Минобороны РФ подписало соглашение о строительстве опорного пункта на берегу Красного моря в декабре 2020 года. Депутат ГД согласился, что геополитические интересы РФ как великой морской державы не отстоять без пунктов материально-технического обеспечения, в том числе и в Африке.

«Существуют пункты или планируется строительство для того, чтобы наши военные корабли могли заходить для дозаправки, технического обслуживания, чтобы у нас не было таких ситуаций, когда то или иное государство вопреки всем международным нормам и правилам, в одностороннем порядке просто не дает разрешение на вход в ее бухту российского корабля, любого», — завершил Александр Шерин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат ГД: База ВМФ РФ в Судане оградит Москву от сумасбродства других стран

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: депутат шерин, госдума, судан, база вмф, хартум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети