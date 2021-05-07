Парад Победы в Екатеринбурге проведут с соблюдением мер эпидбезопасности

В Екатеринбурге Парад в честь 76-й годовщины Победы пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, для этого военнослужащие Центрального военного округа, не имеющие антител и медицинского отвода, прошли вакцинацию против коронавируса. Особое внимание будет уделено здоровью ветеранов Великой Отечественной войны, которые станут почетными гостями торжеств. Они прошли диспансеризацию и ПЦР-диагностику, а перед каждым мероприятием их должен осмотреть терапевт.

Добавим, что в День Победы на центральной площади Екатеринбурга будут дежурить две кареты "скорой помощи" и две машины территориального центра медицины катастроф. Посмотреть Парад с комфортом можно будет в эфире региональных телеканалов – на Областном телевидении и 4 канале.

Ранее сообщалось, что в этом году свердловских ветеранов провакцинируют от ковида для участия в Параде Победы. Праздник 9 Мая в столице Урала пройдет в очном формате, при этом горожан ждет несколько новинок.