07 Мая 2021
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

"Получили в пробирке": Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в стране вакцины от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко призвал людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19. Он также отметил, что страна получила собственную вакцину от данной инфекции.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся, посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой", - рассказал президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие гарантии того, что нынешние вакцины смогут помогать от новых мутаций вируса.

Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские препараты от коронавируса "просты и надежны, как автомат Калашникова".

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"Получили в пробирке": Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

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Теги: Лукашенко, Белоруссия, коронавирус, вакцина



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