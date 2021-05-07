"Получили в пробирке": Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в стране вакцины от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко призвал людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19. Он также отметил, что страна получила собственную вакцину от данной инфекции.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся, посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой", - рассказал президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие гарантии того, что нынешние вакцины смогут помогать от новых мутаций вируса.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские препараты от коронавируса "просты и надежны, как автомат Калашникова".