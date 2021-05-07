07 Мая 2021
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Происшествия Южный ФО В России
педофил (2016) | Фото: tut.by

В Ростовской области пьяный мужчина похитил 5-летнюю девочку

В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в похищении ребенка.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, им оказался 36-летний житель Морозовского района. По данным следствия, пьяный мужчина, находясь на улице Осипенко в городе Морозовске, увидел ранее незнакомую ему 5-летнюю девочку. Ребенок шел от детской площадки в сторону своего дома.

Злоумышленник путем уговоров отвел ее в заброшенный дом на соседней улице и удерживал там в течение 15 минут. Услышав голоса родителей девочки, которые искали ее, мужчина сразу отпустил ребенка. В тот же день он был задержан.

К счастью, других противоправных действий похититель совершить не успел. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте задержанного. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотив совершенного преступления.

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В Ростовской области пьяный мужчина похитил 5-летнюю девочку

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Теги: девочка, похищение, дело, СКР



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