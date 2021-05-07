07 Мая 2021
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Общество В России
букмекер ставка (2010) | Фото:

В России создан Единый регулятор азартных игр

В России создан Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). 26 апреля Правительство РФ утвердило устав этой публично-правовой компании, положение о наблюдательном совете и правила назначения генерального директора. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня.

Закон о создании единого регулятора был принят и вступил в силу в конце декабря 2020 года. Его целью заявлено создание условий для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта и обеспечения ее долгосрочного финансирования. Одним из поводов стало то, что в прошлом году физкультура и спорт сильно пострадали от карантинных мер.

Также указывается, что ЕРАИ улучшит государственный контроль и надзор за соблюдение законодательства в области организации и проведения азартных игр. Он будет взаимодействовать с ФНС. В качестве инструмента контроля предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. Согласно проекту, единый центр будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе пари. Причем вне зависимости от того, сделаны ставки на международные или внутрироссийские соревнования. Централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах будет осуществляться в режиме реального времени.

В задачи "азартного" регулятора входит также борьба с подпольными букмекерами и тотализаторами.

В наблюдательный совет ЕРАИ войдут представители Минфина и общероссийских спортивных организаций в области спорта. Генерального директора, как и остальных членов наблюдательного совета, будет назначать Правительство.

Формально Единый регулятор азартных игр начнет работу 27 сентября.

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В России создан Единый регулятор азартных игр

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Теги: азартные, игры



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