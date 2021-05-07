Сборная России по хоккею узнала соперников на юниорском ЧМ-2022

Определились группы юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Как сообщает Международная федерация хоккея, сборная России попала в группу В с командами Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии.

В свою очередь, действующий чемпион мира – сборная Канады – сыграет в группе А с командами Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.

Турнир пройдет с 21 апреля по 1 мая 2022 года. Место его проведения пока не определено.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня сборная России по хоккею уступила канадцам в финале чемпионата мира среди юниоров. В последний раз российская команда побеждала в главном матче турнира в далеком 2007 году.