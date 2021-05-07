07 Мая 2021
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Мишустин утвердил новые меры по стабилизации цен на топливо

Правительство России приняло новые дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается сегодня на официальном сайте кабмина.
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Отмечается, что механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, это позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. В кабмине уверены, что такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Также новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов – это сделано, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы его реализации на каждом пункте поставки на месяц вперед. Ожидается, что это поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Заправка(2020)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее допускались только железнодорожные поставки). Планируется, что это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар.

Как отмечают в кабмине, принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке и окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику.

Напомним, ранее сообщалось, что российское Правительство может ввести временное ограничение на экспорт бензина. В апреле эта тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака.

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Мишустин утвердил новые меры по стабилизации цен на топливо

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Теги: топливо, цены, Правительство, Мишустин



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