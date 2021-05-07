Летевший из Оренбурга в Москву пассажирский самолет вернулся из-за сработавшего датчика

В аэропорту Оренбурга вынужденно сел пассажирский самолет.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в 6 часов 45 минут произвел вынужденную посадку Boing-738 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Оренбург - Шереметьево (Москва)". Самолет приземлился в аэропорту вылета.

По данным ведомства, посадка была совершена в результате возможной технической поломки – сработал датчик неисправности закрылок. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе трое детей.

Пострадавших в результате инцидента нет. Оренбургской транспортной прокуратурой проводится контроль за работой служб аэропорта и оказанием необходимых услуг пассажирам.