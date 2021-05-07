В Тюменском районе 2-летняя девочка упала в яму, где ее родители сжигали мусор

07 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Новый шаг к "ковид-паспортам"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
яма для сжигания мусора (2021) | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюменском районе 2-летняя девочка упала в яму, где ее родители сжигали мусор

Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства получения ожогов 2-летней девочкой в Тюменском районе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Тюменской области, все случилось днем 5 мая на дачном участке: ребенок упал в яму, в которой родители жгли мелкий бытовой мусор. В результате девочка получила термические ожоги кистей, лица и дыхательных путей и госпитализирована в областную больницу №1 в Тюмени.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

яма для сжигания мусора(2021)|Фото: прокуратура Тюменской области

Свою проверку также начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, родители, пострадавшая девочка и еще один ребенок 2016 года рождения находились на своем земельном участке в деревне Вилижаны, где ведется строительство дома. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности и надлежащем исполнении родителями своих обязанностей.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменском районе 2-летняя девочка упала в яму, где ее родители сжигали мусор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: девочка, яма, упала, ребенок, ожоги, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети