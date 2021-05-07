В Тюменском районе 2-летняя девочка упала в яму, где ее родители сжигали мусор

Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства получения ожогов 2-летней девочкой в Тюменском районе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Тюменской области, все случилось днем 5 мая на дачном участке: ребенок упал в яму, в которой родители жгли мелкий бытовой мусор. В результате девочка получила термические ожоги кистей, лица и дыхательных путей и госпитализирована в областную больницу №1 в Тюмени.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Свою проверку также начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, родители, пострадавшая девочка и еще один ребенок 2016 года рождения находились на своем земельном участке в деревне Вилижаны, где ведется строительство дома. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности и надлежащем исполнении родителями своих обязанностей.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.