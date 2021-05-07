07 Мая 2021
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флаги ко Дню Победы во Владивостоке (2021) | Фото: t.me/whitefilin

В центре Владивостока развесили странные флаги, похожие на символику ВМС Японии

Во Владивостоке ко Дню Победы на центральной площади города развесили флаги, которые показались местным жителям странными.

Как сообщает Telegram-канал "Белый Филин", по мнению горожан, данные украшения очень похожи на флаг ВМС Японии. В мэрии уже заявили, что их заменят.

По данным администрации, подрядчик якобы неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. Сроки замены пока неизвестны.

флаги ко Дню Победы во Владивостоке(2021)|Фото: t.me/whitefilin

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральском городе Артемовский на выставке в местной администрации, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны, появилось фото солдат в немецкой форме и с нацистским приветствием. Фотография взбудоражила общественность, и как только ляп был замечен, снимок пропал с информационного стенда.

"На фотографии размещен эпизод Великой Отечественной войны. Все это всего лишь реконструкция. Никакой пропаганды фашизма тут нет", - прокомментировал ситуацию мэр Артемовского Константин Трофимов.

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В центре Владивостока развесили странные флаги, похожие на символику ВМС Японии

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Теги: флаги, ВМС Японии, Владивосток



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