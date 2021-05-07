07 Мая 2021
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в московском отеле

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы.
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Напомним, ночью 4 мая в столичном отеле "Вечный зов", расположенном по 6-й Кожуховской улице, произошло возгорание. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть людей).

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, по делу задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание гостиницы в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения. После проведения необходимых следственных действий им предъявлено обвинение. Суд принял решение заключить обоих фигурантов под стражу.

Как добавили в СКР, приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Расследование продолжается.

Напомним, данное дело находится на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в московском отеле

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Теги: Москва, отель, пожар, суд, арест



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