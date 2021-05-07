В "Газпроме" назвали условия бесплатного подключения жилых домов к газу

В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с бесплатным подключением к газу, о чем в своем послании говорил президент страны.

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Как рассказал в эфире телеканала "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, оно будет доступно для жилых домов площадью до 300 квадратных метров.

"В обязанности регионального оператора по газификации будет входить строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть, вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", - сообщил Густов.

При этом строительство сетей внутри участка потребитель должен будет оплатить сам.

Напомним, в апреле Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил решить существующие проблемы газификации. Он отметил, что подведение газа до границ участка должно быть бесплатным.