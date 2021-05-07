Без "золота" с 2007-го: сборная России уступила канадцам в финале ЧМ среди юниоров

Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале чемпионата мира среди юниоров.

Решающий матч состоялся сегодня рано утром на арене "Комерико-центр" в техасском городе Фриско. Игра завершилась победой Канады со счетом 5:3. В составе "кленовых листьев" отличились Коннор Бедард, Шейн Райт (дважды), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

У россиян шайбы забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Таким образом, юниорская сборная России в шестой раз стала серебряным призером ЧМ. Ранее команда занимала второе место в 2000, 2002, 2008, 2009 и 2019 годах.

В последний раз российская сборная побеждала в финале турнира в далеком 2007 году.

Напомним, в полуфинальном матче россияне одолели сборную Финляндии со счетом 6:5.