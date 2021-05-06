СКР начал проверку из-за гибели ребенка и мужчины на поисковых работах в Волгоградской области

Следственный комитет начал процессуальную проверку после того, как на раскопках в Волгоградской области подорвались мужчина и 15-летний подросток – участники поискового отряда "Память".

ЧП произошло в 30 км от поселка Самофаловка Городищенского района. По предварительным данным, погибшие в составе поискового отряда прибыли в Волгоградский регион из Оренбургской области. Во время мероприятий на высоте Огуречная с отметкой 154,2 произошла детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны. В результате ЧП находившиеся в непосредственной близости 15-летний подросток и мужчина получили смертельные травмы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.