06 Мая 2021
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Общество В России За рубежом
(2011) | Фото:bbc.co.uk

Роскосмос опубликовал карту возможных мест падения обломков китайской ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал карту, на которой отмечена территория возможного падения обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").

Судя по всему, территориям, расположенным севернее 40-х широт в северном полушарии (и, соответственно, южнее 40-х широт в южном полушарии) ничего не угрожает. Это хорошая новость для России, которая практически полностью расположена севернее указанных широт.

В то же время в потенциально опасную зону попадают такие мегаполисы как Нью-Йорк, Мехико, Рио-де-Жанейро, Дели, Токио.

Возможная территория падения обломков ракеты Тяньхэ.(2021)|Фото: Роскосмос / Дмитрий Рогозин

Проблема падения остатков второй ступени "Чанчжэн-5" заключается в том, что точно предсказать это место можно будет всего за несколько часов до вхождения в плотные слои атмосферы. Вес обломков сейчас, пока ступень на орбите, составляет порядка 18 тонн. Часть его сгорит при сгорании в атмосфере, но что-то может и долететь до земли, и предотвратить это падение будет невозможно. Предположительно, обломки прилетят на Землю 8 мая.

Long March 5B вывела на орбиту первый, базовый модуль будущей китайской космической станции "Небесный дворец".

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Роскосмос опубликовал карту возможных мест падения обломков китайской ракеты

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Теги: роскосмос, обломки, космический мусор, Long March 5B



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