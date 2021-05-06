В Волгоградской области мужчина и ребенок подорвались на снаряде времен Великой Отечественной

В Волгоградской области взрослый и ребенок погибли в результате подрыва боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Он взорвался при проведении поисковых работ в Городищенском районе региона, сообщает администрация области.

"Взрыв произошел на высоте около посёлка Самофаловка , где проводили раскопки поисковый отряд "Память" из Оренбургской области поселка Новосергиевка. Прибывшие медики констатировали смерть до прибытия мужчины 1961 года рождения и мальчика 15 лет (2005 г.р.)", - говорится в сообщении.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов в регионе.

Примечательно, что сегодня же Бочаров проводил встречу с поисковыми отрядами. На данный момент в области действуют 60 поисковых отрядов, которые объединяют 2,3 тыс. человек.

В ноябре прошлого года волонтеры и общественники во время встречи с президентом России предложили активнее привлекать школьников к поисковому движению. Владимир Путин тогда выразил опасения по поводу безопасности, которую не всегда можно обеспечить в таких случаях: "Единственный вопрос – безопасность. Работа в поле, на местах боевых действий с участием школьников должна быть абсолютно подготовлена с точки зрения безопасности. Есть и взрывчатые вещества, и мины, и снаряды. И те взрослые, которые будут привлекать детей к работе, должны заранее с компетентными органами проработать вопрос безопасности".