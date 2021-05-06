Премьер-министр Чехии захотел стабилизировать отношения с Россией

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, который изначально и выдвинул обвинения против российских спецслужб, призвал к стабилизации отношений между Москвой и Прагой. Об этом он заявил, выступая в национальном парламенте.

По словам Бабиша, сейчас ситуация "разогрета эмоциями".

Глава правительства указал на то, что российские власти сейчас составляют список "недружественных государств", в который вполне может войти и Чехия, передает РИА Новости. Владимир Путин распорядился ограничить возможность найма россиян для работы в дипломатических представительствах таких стран. "Не знаю, вам этого мало?" — спросил Бабиш депутатов.

Многие депутаты, впрочем, и сами выступили за более радикальные меры в отношениях с Россией.

Напомним, Бабиш заявил о причастности российских спецслужб к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Москва отрицает эту версию. Позже президент Чехии заявил, что "российский след" – это лишь версия, а не точная информация, а расследование продолжается.