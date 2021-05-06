В Омской области сгорела половина деревни

В Омской области сгорела половина деревни Каракуль в Большереченском районе. Возгорание началось около полудня. Сильный ветер и плотная застройка стали причиной стремительного распространения огня. В итоге пожар поглотил 17 частных домов и один магазин, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным СМИ, огонь пришел в деревню из леса и камышей. Смог от пожара дотянулся даже до окраин Омска.

Пострадавших в результате происшествия нет, 38 человек будут размещены в гостинице.