В Петербурге мужчину осудили за вылов слишком маленьких судаков в Финском заливе

06 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Новый шаг к "ковид-паспортам"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге мужчину осудили за вылов слишком маленьких судаков в Финском заливе

Пока в Минприроды опровергают информацию о необходимости измерять диаметр шляпок грибов перед их срезанием в лесу, в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, выловившему в Финском заливе 14 судаков размером менее 40 см (промысловый размер).

Истцом выступило пограничное управление ФСБ, которое и поймало 20 апреля 2019 года звеньевого ООО "РК Прогресс" Бычкова, "осуществлявшего прибрежное рыболовство в акватории Финского залива".

Суд согласился с тем, что 14 рыб были добыты незаконно. Закон предписывает выпускать небольшие экземпляры обратно в море, причем "с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния", а после этого менять позицию вылова.

Пограничники направили в адрес ответчика досудебную претензию, но он на нее не ответил, тогда иску дали ход в суде.

В итоге суд иск удовлетворил, постановив взыскать с рыбака 46 270 рублей. Расчет был такой: судак - 3 305 рублей за 1 экземпляр независимо от размера и веса. Итого: 3 305 рублей * 14 экз. = 46 270 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Петербурге мужчину осудили за вылов слишком маленьких судаков в Финском заливе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: судак, рыбалка, браконьерство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети