В Петербурге мужчину осудили за вылов слишком маленьких судаков в Финском заливе

Пока в Минприроды опровергают информацию о необходимости измерять диаметр шляпок грибов перед их срезанием в лесу, в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, выловившему в Финском заливе 14 судаков размером менее 40 см (промысловый размер).

Истцом выступило пограничное управление ФСБ, которое и поймало 20 апреля 2019 года звеньевого ООО "РК Прогресс" Бычкова, "осуществлявшего прибрежное рыболовство в акватории Финского залива".

Суд согласился с тем, что 14 рыб были добыты незаконно. Закон предписывает выпускать небольшие экземпляры обратно в море, причем "с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния", а после этого менять позицию вылова.

Пограничники направили в адрес ответчика досудебную претензию, но он на нее не ответил, тогда иску дали ход в суде.

В итоге суд иск удовлетворил, постановив взыскать с рыбака 46 270 рублей. Расчет был такой: судак - 3 305 рублей за 1 экземпляр независимо от размера и веса. Итого: 3 305 рублей * 14 экз. = 46 270 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.