Авторы фейков о ситуации в ЦАР могут понести ответственность перед судом

СМИ, распространяющие недостоверные сведения о ситуации в ЦАР, могут предстать перед судом.

Недавно журналисты французского издания Radio France internationale выпустили фейковый материал о деятельности российских специалистов на территории ЦАР. Как и многие другие западные издания до этого, RFI причислила инструкторов к «ЧВК Вагнера». Вброс перепечатала получающая иностранное финансирование «Новая газета», а затем и другие антироссийские издания.

Представитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в своих соцсетях заявил о намерении привлечь к юридической ответственности участников информационного бандитизма. Организация ранее уже подавала в суд на французское СМИ Liberation и российское издание «Росбалт» за намеренную публикацию вбросов о происходящем в ЦАР.

Как сообщают источники, правительство Центральноафриканской Республики также готовит иски в Парижский суд, Арбитражный суд Москвы и Высший совет связи ЦАР в связи с распространением фейковой информации о событиях в стране.