В России зарегистрирована первая однокомпонентная вакцина от коронавируса

Минздрав разрешил вакцине "Спутник Лайт" ввод в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Это следует из данных реестра министерства. Ранее Владимир Путин в разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил о готовности новой вакцины к регистрации.

"Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеии стал четвертой российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в нашей стране. В отличие от трех ранее выпущенных, "Лайт" является однокомпонентной вакциной – требуется однократное введение.

Создатели вакцины отметили, что основным препаратом для вакцинации населения в России остается "Спутник V".

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", - говорится в релизе, посвященном регистрации препарата.

Разработчики считают, что "Лайт" после одного укола "значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации".

"Однокомпонентная схема применения позволяет в сжатые сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей, что особенно важно в период острой фазы распространения очагов коронавирусной инфекции среди населения, и быстрее достичь популяционного иммунитета. Характеристики вакцины обеспечивают простоту хранения и логистики, при этом "Спутник Лайт" обладает доступной ценой менее $10. Двухкомпонентный препарат «Спутник V» остается основным инструментом для вакцинации в России, в то время как однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться нашим зарубежным партнерам и поможет существенно ускорить вакцинацию в целом ряде стран в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом и его новыми штаммами", — прокомментировал новость генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.