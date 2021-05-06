Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека

В Москве минимум два человека пострадали из-за ураганного ветра. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на Востряковском кладбище, а на женщину дерево упало во дворе на Шоссейной улице. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии столицы.

Там добавили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Задействована система СМС-оповещения.

"Просим москвичей быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома", - сообщили в департаменте.