06 Мая 2021
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Происшествия Москва
Сломанное дерево в парке XXII Партсъезда (2020) | Фото: Пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека

В Москве минимум два человека пострадали из-за ураганного ветра. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на Востряковском кладбище, а на женщину дерево упало во дворе на Шоссейной улице. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии столицы.

Там добавили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Задействована система СМС-оповещения.

"Просим москвичей быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома", - сообщили в департаменте.

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Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека

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Теги: ураган, ветер, пострадавшие



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