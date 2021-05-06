Россия лишь частично отвела войска от границы с Украиной - New York Times

Россия только частично отвела войска от границы с Украиной, заявили высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.

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По данным американских военных, около 80 тыс. российских военнослужащих по-прежнему остаются у западных границ. И это наибольшее за последние годы скопление российских войск. В Вашингтоне считают это сигналом от президента РФ Владимира Путина, в том числе на масштабные учения США и НАТО в Европе. Причем сигналом не до конца понятным.

Адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что сигнал Путина прост - Украина не должна и думать о членстве в НАТО. Также некоторые западные эксперты полагают, что Путин демонстрирует Киеву, что военная поддержка США - это блеф.

Отчасти по этой причине 6 мая в Киев приехал госсекретарь Энтони Блинкен, который заверил Киев в поддержке США. Он тоже повторил, что Россия не полностью отвела войска, но на Западе поддерживают Украину.

Но возможно, что Россия достигла своей цели. Администрация Байдена до сих пор не предприняла никаких шагов для продвижения вперед в вопросе членства Украины в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву, считает The New York Times.

Украинское издание "Страна" пишет, ссылаясь на источник, который присутствовал на сегодняшней встрече Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с руководителями фракций Рады, что на просьбу ускорить принятие Украины в НАТО Нуланд призвала не педалировать эту тему, а заниматься реформами под диктовку Запада.