В России полностью привиты от коронавируса 9,4 млн человек – Голикова

В России полностью вакцинированы от коронавируса 9,4 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным. 13,4 млн граждан вакцинированы первым компонентом. Все российские вакцины, напомним, являются двухкомпонентными.

По словам Голиковой, сейчас темпы иммунизации несколько снизились. Также она сообщила, что в стране произведено 31,9 млн комплектов вакцин от коронавируса. Готовится к регистрации вакцина "Спутник Лайт" – она будет однокомпонентной и будет применяться у людей в возрасте 18-60 лет.