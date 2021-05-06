Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова — Путин

Президент России Владимир Путин провел сегодня видеовстречу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Они обсудили ситуацию с коронавирусом в стране и мире, а также выпуск российских вакцин и препаратов от COVID-19. Так, глава государства объявил о готовности к регистрации второй вакцины НИЦ им. Гамалеи – "Спутник Лайт".

В начале встречи Путин отметил, что выходные между майскими праздниками себя оправдали: "В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из Ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается".

"Но, как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - отметил президент.

Путин заявил, что власти РФ будут внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом в других странах и принимать решения по открытию границ. Напомним, накануне президент провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, обсуждалась совместная борьба с коронавирусом, но об открытии границ пока речь не шла. Источники сообщают, что это будет возможно не ранее середины лета.

Также президент похвалил разработанную российскими учеными вакцину "Спутник Лайт", которая на испытаниях показывает хорошую эффективность, и упомянул, что сейчас обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавируса. Так, буквально сегодня стало известно, что Всемирный конгресс вакцин признал американский препарат от Moderna лучшей вакциной года, она одобрена ВОЗ и европейским регулятором. Путина, как можно видеть, это немного задевает. Президент заявил, что возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас. "Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова", - отметил Путин.

Также глава государства заявил, что в Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, он поручил Голиковой рассмотреть эти предложения.