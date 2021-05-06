06 Мая 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова — Путин

Президент России Владимир Путин провел сегодня видеовстречу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Они обсудили ситуацию с коронавирусом в стране и мире, а также выпуск российских вакцин и препаратов от COVID-19. Так, глава государства объявил о готовности к регистрации второй вакцины НИЦ им. Гамалеи – "Спутник Лайт".

В начале встречи Путин отметил, что выходные между майскими праздниками себя оправдали: "В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из Ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается".

"Но, как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - отметил президент.

Путин заявил, что власти РФ будут внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом в других странах и принимать решения по открытию границ. Напомним, накануне президент провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, обсуждалась совместная борьба с коронавирусом, но об открытии границ пока речь не шла. Источники сообщают, что это будет возможно не ранее середины лета.

вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Также президент похвалил разработанную российскими учеными вакцину "Спутник Лайт", которая на испытаниях показывает хорошую эффективность, и упомянул, что сейчас обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавируса. Так, буквально сегодня стало известно, что Всемирный конгресс вакцин признал американский препарат от Moderna лучшей вакциной года, она одобрена ВОЗ и европейским регулятором. Путина, как можно видеть, это немного задевает. Президент заявил, что возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас. "Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова", - отметил Путин.

Также глава государства заявил, что в Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, он поручил Голиковой рассмотреть эти предложения.

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Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова — Путин

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Теги: владими путин, спутник лайт, вакцина



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